Draymond Green se retrouve dans la mentalité d’une jeune star

Il ne s’agit pas d’un secret, Draymond Green représente un bon client pour les médias. Avec sa forte personnalité, l’intérieur des Golden State Warriors fait très souvent parler grâce à ses sorties tranchées. Mais le joueur de 32 ans a aussi une vraie qualité : ses embrouilles n’influencent pas son jugement.

Depuis plusieurs mois, Green a régulièrement échangé des amabilités avec les jeunes des Memphis Grizzlies. On pense notamment à Ja Morant, très actif sur les réseaux sociaux. Pour autant, le natif de Saginaw a l’impression de se retrouver chez la jeune superstar.

"Je vais devoir dire, d’une manière bien différente, Ja Morant. Pourquoi ? Car je ne m’incline devant personne. Je me fiche de ce que vous avez accompli avant mon arrivée. Car ça ne me concerne pas. Je crois en moi et en mes capacités.

Et je vais vous le montrer. Je vais diriger. Je vais parler et vous le faire savoir pendant que je le fais. Puis je vais entraîner les autres avec moi, et surtout le faire à ma façon. Et toutes ces choses, je vois Ja Morant le faire également.

Est-ce que nous sommes les mêmes joueurs ? Absolument pas. Mais je me retrouve beaucoup en lui", a estimé Draymond Green pour son propre podcast.