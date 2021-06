Le pronostic de Draymond Green à l’Est, d’accord ou pas d’accord ?

Draymond Green est un joueur qui connaît bien le basket et comprend le jeu. De ce fait, ses analyses sont souvent pertinentes et intéressantes. Alors ses pronostics ont peut-être un peu plus de valeur que ceux qui s’amusent juste à faire les pitres et à créer le buzz à chaque fois qu’ils sont invités sur un plateau de télévision. Ça tombe bien, Ernie Johnson lui a demandé de faire un pari « osé » sur l’équipe qui allait gagner à l’Est.

« Alors je ne pense pas que l’on puisse dire que c’est osé mais si on me demande qui va passer à l’Est, je te réponds Brooklyn. Je sais que ce n’est pas osé. Mais qui peut les battre ? »

L’intérieur All-Star des Golden State Warriors mise donc sur la formation de son ancien coéquipier Kevin Durant. Il faut dire qu’avec KD mais aussi James Harden et Kyrie Irving, les Brooklyn Nets ont vraiment beaucoup de talents à disposition. Charles Barkley préfère croire à une victoire des Milwaukee Bucks. Et ce n’est pas bête du tout. Ses deux formations semblent vraiment au-dessus du lot dans leur Conférence.

Elles devraient d’ailleurs se retrouver au second tour pour une série qui s’annonce passionnante et très disputée.