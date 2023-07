Draymond Green avait une offre XXL loin des Warriors cet été

Lors de cette Free Agency, Draymond Green a prolongé aux Golden State Warriors pour 100 millions de dollars sur 4 ans. Un dénouement peu surprenant en raison de la volonté des deux parties de poursuivre l'aventure ensemble.

Pour rester, le vétéran de 33 ans a réalisé un effort sur le plan financier. Et il a tenu à le faire savoir. Car lors de cette intersaison, le natif de Saginaw a eu l'opportunité de mettre les voiles avec une proposition plus lucrative de la part d'une autre franchise.

"La plupart des agents, je pense, courent après l'argent, ils courent après le maximum d'argent qu'ils peuvent obtenir. Ce que je peux apprécier chez Rich (Paul), c'est que même au moment de la négociation, sa première priorité était de me permettre de rester aux Warriors.

Et il m'a clairement fait comprendre que c'était sa priorité numéro un. Il avait un certain montant qu'il voulait atteindre, que nous voulions atteindre, dont nous avions parlé avant même que tout cela ne commence. J'avais d'autres opportunités qui m'auraient permis de gagner plus d'argent.

Et même lorsque je lui parlais de l'intérêt de ces opportunités, il restait silencieux. Et c'était plus d'argent ! Je parle de 10 millions de dollars de plus par an ! Et il restait silencieux. Je me persuadais d'y croire, il se taisait et me laissait parler. Puis la conversation s'arrêtait....

Il m'a fait comprendre très clairement à quel point la loyauté est importante, à quel point la situation dans laquelle vous vous trouvez est importante. Moi, j'ai été à Golden State pendant toute ma carrière. Il ne faut pas s'éloigner de cette situation parce que le montant semble plus intéressant ailleurs.

Pour Rich, le plus important était mon histoire, oui j'allais être payé, mais il ne fallait pas oublier l'essentiel. Cela m'a aidé à rester concentré et à ne pas aller trop loin", a raconté Draymond Green pour le podcast de Patrick Beverley.

En résumé, Rich Paul a joué un grand rôle dans la prolongation de Draymond Green aux Warriors. De son côté, le joueur a bel et bien envisagé un départ pour percevoir un plus gros chèque. Mais pour rester dans une équipe compétitive, le leader de Golden State a finalement effectué un compromis.

