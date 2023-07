Draymond Green : “Moins de 60 % de la NBA a un QI basket”

Draymond Green est indéniablement l’un des joueurs les plus intelligents de la ligue. C’est l’une des qualités qui lui a permis de devenir l’un des piliers de la dynastie des Warriors. Et selon l’intérieur de Golden State, la compréhension du jeu est une qualité plus rare qu’on ne le croit en NBA.

Invité dans le Pat Bev Podcast, où les deux hôtes l’ont bien lancé, il a estimé qu’environ 40 % des joueurs n’ont aucun « QI basket ».

« Il n’y a pas beaucoup de gars qui ont un QI basket en NBA. Je pense que cela représente moins de 60 % de la ligue, et je suis très généreux. Connaître le basket est l’une des compétences les plus importantes que vous puissiez avoir dans cette ligue. Cela vous distingue immédiatement des autres joueurs. […] Avoir un QI basket vous donne un avantage immédiat, car les joueurs ne comprennent pas le jeu », a assuré Green.

“There’s not many guys that have a basketball IQ in the NBA. You’re talking less than 60% of the NBA.”

Draymond Green says that most NBA players don’t actually understand the game of basketball 🧐

(via @PatBevPod)pic.twitter.com/AOf3mMHznD

— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 23, 2023