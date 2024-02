Draymond Green refuse la moindre excuse de Doc Rivers

Depuis plusieurs jours, l'entraîneur des Milwaukee Bucks Doc Rivers se retrouve au cœur des débats. Publiquement, le coach a regretté son arrivée en cours de saison sur le banc de cette équipe. Et en utilisant cette "excuse" après une défaite, il a agacé quelques observateurs, dont JJ Redick. Pour son podcast, Draymond Green ne pouvait pas rater cette polémique.

Sans se mêler des débats par rapport à la carrière de Rivers, l'intérieur des Golden State Warriors s'est intéressé à sa situation aux Bucks. Et pour le cadre des Dubs, l'ex-entraîneur des Boston Celtics n'a vraiment pas le droit de se plaindre.

"Chaque interview est une nouvelle excuse, et cela ne peut pas marcher. Doc, tu savais dans quoi tu t'engageais. Tu as repris une équipe à plus de la moitié de la saison, avec 7 défaites sur les 10 derniers matches. Tu savais dans quoi tu t'engageais, tu connaissais les problèmes de l'équipe avant d'arriver.

Vraiment, tu le savais. Tu ne peux donc pas chercher des excuses maintenant. Car tu as été recruté pour résoudre ces problèmes. Tu ne peux pas venir devant les médias et donc trouver les mêmes excuses pour des problèmes déjà connus.

Si c'est le cas, il ne fallait pas accepter le poste et l'argent qu'ils t'ont déjà donné", a ainsi pesté Draymond Green.

Problème, Doc Rivers a souvent du mal à assumer ses responsabilités...

