Draymond Green, exemplaire depuis sa suspension

Et si la suspension à durée indéterminée purgée entre décembre et janvier avait fait du bien à Draymond Green ? L'intérieur des Golden State Warriors semble maître de ses esprits depuis. Il n'y a pas eu le moindre débordement suite à son retour à la compétition. En 10 matches, zéro faute technique, zéro faute flagrante et un différentiel de +124 en 291 minutes ! L'ancien All-Star affiche un excellent niveau de jeu, à la fois en attaque et en défense. Sa présence est l'un des facteurs de la montée en puissance de Jonathan Kuminga et du retour en forme d'Andrew Wiggins.

Les Warriors marquent 126 points et en encaissent 107 sur 100 possessions quand Green est sur le terrain depuis son retour de suspension. Steve Kerr a enfin trouvé la bonne combinaison en mettant son meilleur défenseur en pivot avec deux ailiers athlétiques autour de lui. Golden State pourrait d'ailleurs faire une belle remontée au classement dans les prochains jours.