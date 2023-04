Comment Draymond Green a été à l’origine de l’ajustement payant des Warriors

Le Game 3 entre les Golden State Warriors et les Sacramento Kings venaient à peine de se terminer que Draymond Green sautait déjà dans sa voiture pour se rendre au Chase Center de San Francisco. Suspendu, l’intérieur All-Star a assisté depuis chez lui à la victoire de ses coéquipiers. En profitant donc cette fois-ci d’un regard extérieur. L’occasion de voir ce qu’il n’a pas forcément l’habitude de voir. Ce qu’il en a retenu, c’est un ajustement tactique contraint mais payant : sans lui, les champions en titre ont joué avec quatre extérieurs et ça a bien fonctionné.

Alors le vétéran s’est rendu de suite auprès de ses coéquipiers pour faire part de sa vision. Il l’a d’abord partagé à Stephen Curry puis, avec l’aval de son double-MVP, il l’a évoqué avec Steve Kerr. Quatre fois champions, multiple All-Star, Draymond Green s’est proposé de sortir du banc lors du Game 4.

« Je me suis dit que c’était la meilleure chose à faire. Et Steph aussi. C’est comme ça que nous avons toujours réfléchi dans cette équipe. Donc pour moi, c’était très simple. On venait de gagner le Game 3. Je n’allais pas me pointer et réclamer ma place. Il faut juste penser à ce qu’il y a de mieux pour l’équipe et, en regardant le match, ça me semblait très clair que c’était ça. »