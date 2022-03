Draymond Green bientôt de retour, fin du calvaire pour les Warriors ?

Les Golden State Warriors sont en difficultés depuis deux mois. Et ce n’est pas un hasard si ça coïncide avec l’absence de Draymond Green. Victime de problèmes aux dos – une blessure toujours délicate à gérer – l’intérieur All-Star est forfait depuis le 11 janvier dernier. Soit 26 matches. Les Californiens n’ont gagné que 12 rencontres pour 14 défaites sur cette période. Ils étaient premiers à l’Ouest et les voilà maintenant troisièmes.

Même les Memphis Grizzlies sont passés devant. Les joueurs de Steve Kerr restent d’ailleurs sur 5 défaites de suite. Heureusement, le retour du moteur de l’équipe se profile à l’horizon. Green a annoncé dans son podcast qu’il visait la date du 14 mars pour une reprise.

Sources say @Money23Green is targeting March 14 to make his return against the Wizards.

Sources are Draymond. pic.twitter.com/Ry2k2cN38S

— The Volume (@TheVolumeSports) March 8, 2022