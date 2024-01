Dream Team 2024 : 8 superstars ont déjà dit oui

On en sait un peu plus sur la Dream Team que Team USA prévoit d'envoyer à Paris pour les Jeux Olympiques 2024.

La formation de l'équipe américaine qui partira à Paris pour les Jeux Olympiques 2024 est un feuilleton de cette saison et on guette les nouvelles à ce sujet. The Athletic nous apprend ce mardi que Steve Kerr a déjà eu l'accord de huit joueurs de très grand standing pour l'événement et la création de ce qui s'apparenterait à une Dream Team. Ainsi, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum et Devin Booker seraient des "locks", sauf blessure.

Plus intéressant encore, les deux Clippers que sont Kawhi Leonard et Paul George, ont indiqué à Ty Lue, membre du staff de Team USA que si on leur demandait de participer aux J.O., ils seraient ravis de se joindre à la fête. Lue a passé le message à Grant Hill, le boss de Team USA, et il est probable de voir les deux hommes à Paris.

Pour rappel, on avait commencé à imaginer le visage que pourrait avoir cette Dream Team, après l'annonce de la liste des 41 joueurs pré-sélectionnés.

Cela donnerait :

Guards/Forwards : Stephen Curry, Devin Booker, Damian Lillard, Kevin Durant, LeBron James, Jayson Tatum Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Paul George

Bigs : Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo