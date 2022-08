Duncan, Ginobili, Parker : Le trio le plus “victorieux” de la NBA

Cette statistique donne une idée de la longévité, de la complicité et du succès de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker.

Tony Parker, Tim Duncan et Manu Ginobili ont un statut particulier dans l'Histoire de la NBA. C'est rare, voire quasiment jamais arrivé, qu'un trio aussi talentueux fasse le choix de rester ensemble aussi longtemps. Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green s'en rapprochent mais ils n'y sont pas encore tout à fait. Les trois superstars des San Antonio Spurs ont tout de même joué ensemble de 2002 à 2016, avec quatre titres à la clé.

Parmi les 141 pros qui ont disputé plus de 1000 matches en NBA, seuls trois affichent un pourcentage de victoires supérieur à 70 : Parker, Duncan et Ginobili. Ces gars là affichent sur l'ensemble de leur carrière un pourcentage supérieur à ce que quasiment toutes les équipes font chaque saison. C'est énorme.

Non seulement ils ont réussi à fonctionner ensemble pendant aussi longtemps mais en plus ils se sont maintenus au sommet de la ligue pendant plus de quinze ans sans interruption. Impressionnant.