Top 10 : Les meilleurs duos de moins de 25 ans en NBA

La jeunesse fait toujours fasciner les passionnés de sport. Parce qu’elle représente l’espoir d’un futur brillant pour leur équipe préférée. Le potentiel, c’est ce qui intrigue, ce qui fait fantasmer, justement parce qu’il est souvent inconnu. Des athlètes peuvent briller à 20 ans et se crasher à 25. Il n’y a pas de formule scientifique pour mesurer et anticiper de manière exacte le développement ou la progression. C’est aussi ce qui rend les discussions autour des jeunes joueurs aussi intéressantes. CBS a par exemple établi son top-5 des meilleurs duos parmi les basketteurs NBA de moins de 25 ans. Leur classement :

Ja Morant et Jaren Jackson Jr Paolo Banchero et Franz Wagner Darius Garland et Evan Mobley Anthony Edwards et Jaden McDaniels Scoot Henderson et Shaedon Sharpe

Ça nous a donné envie de nous essayer aussi à l’exercice. Avec quelques règles : les joueurs choisis ne peuvent pas avoir fêté leurs 25 bougies avant le coup d’envoi de la saison. De quoi éliminer par exemple des superstars comme Trae Young ou Shai Gilgeous-Alexander. Les rookies sont tolérés, comme l’a fait CBS avec Scoot Henderson. Notre classement concerne l’année à venir, pas le futur semi-lointain. Ça implique aussi que nous essayons de deviner qui va franchir un cap en 2024, etc. Il ne faut donc pas se fier uniquement au niveau de jeu de la saison précédente.

Mentions :

LaMelo Ball et Brandon Miller (Charlotte Hornets)

Scottie Barnes et Gary Trent Jr (Toronto Raptors)

RJ Barrett et Immanuel Quickley (New York Knicks)

Jalen Green et Alperen Sengun ou Jabari Smith (Houston Rockets)

10. Anfernee Simons et Scoot Henderson ou Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers)

Difficile déjà de trancher quand il y a trois jeunes vraiment prometteurs. C’est ultra explosif, très porté sur l’attaque et sans redoutable d’ici trois ou quatre ans. Mais pour l’instant, ça reste quand même léger pour prétendre à mieux qu’une place comprise entre la dixième et, allez, la septième de ce classement.

9. Victor Wembanyama et Devin Vassell ou Keldon Johnson (San Antonio Spurs)

Bon, ça sous-entend de penser que Wembanyama sera très impactant dès sa première saison, et ce des deux côtés du parquet. Mais ce n’est franchement pas impossible. Vassell et Johnson sont moins suivis du grand public parce qu’ils jouent à San Antonio mais les deux sont vraiment bons et n’ont pas fêté leurs 25 ans. Et dire que Jeremy Sochan n’est même pas cité ici ! Les Spurs ont l’un des jeunes noyaux durs les plus (le plus ?) prometteurs de la ligue.

8. Josh Giddey et Jalen Williams ou Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Même sans Gilgeous-Alexander, le Thunder a d’incroyables ressources avec Giddey qui est bien parti pour être tout proche d’un niveau All-Star cette saison. Pour Holmgren, c’est évidemment l’inconnu, un peu comme Wembanyama aux Spurs. Williams a déjà montré qu’il avait l’étoffe d’un excellent joueur. Bref, c’est super solide à Oklahoma City.

7. Cade Cunningham et Jaden Ivey (Detroit Pistons)

Un duo trop souvent oublié. Plus complémentaire qu’il n’y paraît, pas encore prêt peut-être mais sans doute en mesure de faire des ravages un jour ou l’autre dans la Conférence Est. Cunningham est sous-estimé parce qu’il a peu joué. Ivey est sous-estimé parce qu’il a brillé quand Detroit coulait. Mais les deux ensemble, ça peut faire des étincelles.

6. Tyrese Haliburton et Bennedict Mathurin (Indiana Pacers)

Le duo que nous avons sans doute trop surestimé. On aimerait presque le faire reculer de quelques places. Parce que Mathurin est déjà prolifique mais assez unidimensionnel. Après, Haliburton est tellement fort qu’il est difficile d’écarter ce tandem. Surtout qu’ils peuvent former un backcourt vraiment intriguant.

5. Paolo Banchero et Franz Wagner (Orlando Magic)

Là, à l’inverse, c’est le duo que nous avons le plus sous-estimé. Banchero a l’attitude et le talent d’une vraie star en NBA. Ce n’est clairement pas un premier choix de draft ou un ROY par défaut. Il sera peut-être même All-Star dès sa deuxième saison dans la ligue. Et Wagner est bien plus fort et complet qu’il n’y paraît. On regrettera de ne pas l’avoir mis plus haut. CBS l’a en deuxième position, pour rappel.

4. Anthony Edwards et Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves)

Edwards est parti pour faire une saison de fou furieux et de se rapprocher du niveau des meilleurs joueurs de la ligue. Mais il a encore à apprendre et McDaniels est une deuxième option moins forte que d’autres duos (celui du Magic par exemple), même s’il a du potentiel. Après tout, c’est un joueur de devoir. Ça reste un tandem excitant qui promet de belles choses aux Timberwolves.

3. Luka Doncic et Josh Green (Dallas Mavericks)

C’est un peu le coup de Kobe Bryant et Kwame Brown qui compilent 84 points le jour où le Black Mamba en a planté 81. Peut-on même parler de duo ? Green n’a pas non plus beaucoup de choses à envier à McDaniels et lui aussi peut s’affirmer comme un « 3 and D » très athlétique. Surtout, Doncic est de loin le meilleur joueur de tout ce classement ! Une locomotive, ça fait la différence. Et la saison prochaine, Dallas sera sans doute meilleur qu’Orlando, Indiana, Minnesota, etc.

2. Darius Garland et Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

C’est une façon de croire vraiment en Mobley, même s’il a un peu déçu lors des derniers playoffs. Il est déjà un défenseur d’élite mais va-t-il vraiment franchir le cap en attaque ? Les comparaisons avec Garnett ou Bosh sont peut-être trop flatteuses finalement. Le terme « joueur générationnel » a sans doute été prononcé un peu vite pour l’intérieur des Cavaliers. Mais s’il confirme, c’est du très lourd.

1. Ja Morant et Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies)

Deux vraies stars. Morant a ses problèmes de caractères (et de blessures), Jackson Jr ses problèmes de santé. Mais s’ils les règlent, ils peuvent aller très loin ensemble. Ce sont deux grands si et à eux de ne pas gâcher un tel talent et un tel potentiel.