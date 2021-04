Dwight Howard en point-guard, c’est vraiment pas ça

Shaquille O’Neal a trouvé un candidat sérieux pour le prochain Shaqtin A Fool. Hier, Dwight Howard a envoyé du rêve en jouant les meneurs.

Les intérieurs ont toujours voulu s’écarter du cercle. Et dans le basket moderne, ils le peuvent et même le doivent. Certains en sont moins capables que d’autres. A l’image du big man des Philadelphia Sixers.

Mais parfois, Dwight Howard fait pourtant plus que jouer en périphérie et tirer de loin. Il s’écarte trop, beaucoup trop. Au point de vouloir remonter la balle par moments quand il est sur le terrain avec la second unit. Sans surprise, c’est moche, très moche.

Et parfois, ça confine à la fois à l’horrible et au superbe. Comme hier face au Oklahoma City Thunder. Il a récupéré la balle en défense et… s’est emballé. Il a voulu la remonter. Il s’est fait orienter et est allé droit là où tous les coaches dès U13 interdisent à leur porteur de balle d’aller. Ces fameuses zones de prise à deux juste derrière la ligne médiane et le long de la ligne de touche.

Mais l’ancien D12 et actuel D39 n’est pas plus con qu’un U15 et s’est vite rendu compte qu’il fallait se débarrasser de la balle avant de se faire trapper. Ce qu’il a fait… Et là ce fut le drame :

Bref, Dwight Howard n'est pas encore prêt pour la reconversion. Et ne pourra pas jouer les meneurs de grande taille comme un Ben Simmons. Surtout que dans son rôle, il peut encore énormément apporter. La nuit dernière, s'il n'a que peu scorer, il a pris 13 rebonds en 14 minutes !