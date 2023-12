Dwight Howard félicite Victor Wembanyama pour son record

Le weekend dernier, Victor Wembanyama est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à compiler au moins 20 points et 20 rebonds sur un match, à 19 ans et 339 jours. Avant lui, le plus précoce à réussir ce tour de force était un certain Dwight Howard. L'ancien intérieur du Magic et des Lakers, entre autres, n'est plus dans la ligue - même s'il aimerait bien qu'une franchise lui fasse une petite place - mais il a accueilli avec bienveillance le fait que le prodige français lui soit passé devant.

"Il a battu mon record ! Ce gars est déjà super, j'adore voir ça !", a tweeté Howard.

Si savoir que sa performance a plu à des glorieux anciens doit lui faire plaisir, Victor Wembanyama échangerait probablement des stats moins ronflantes contre la fin de la série de défaites en cours chez les Spurs...