Dwight Howard révèle la différence fondamentale entre Kobe et LeBron

"Quand j'ai joué avec eux, j'étais à deux étapes différents de ma carrière. Avec Kobe, j'étais encore jeune, dans mon prime. Ce n'était pas tellement que j'étais égocentrique, mais j'avais une haute opinion de moi-même à cause de ce que j'avais réalisé avant. C'est la première fois que j'ai eu une superstar comme coéquipier et on s'est pris la tête. Il y avait la différence d'âge, mais aussi le fait que je n'avais jamais eu cette expérience d'avoir un alpha à mes côtés. En vieillaissant, j'ai compris comment il s'était senti. On a eu nos désaccords, comme avec n'importe quel coéquipier.

LeBron s'est comporté comme s'il venait lui aussi du sud de la Géorgie. On était comme des jumeaux, on se marrait et on prenait du bon temps. Sur le terrain on s'amusait aussi, mais on dominait en même temps. Kobe n'était là pour déconner avec personne. Parfois, il passait devant nous dans le vestiaire en faisant juste un signe de la tête. En y repensant aujourd'hui, il devait faire ça pour que tout le monde soit prêt, parce qu'on était tous bruyants, en train de plaisanter. Il était juste un peu différent dans son approche. C'est Kobe. C'est ce qui a fait qu'il était lui".

Dwight Howard a remporté le seul et unique titre de sa carrière en 2020, dans la bulle de Disneyworld. Il évolue aujourd'hui dans le championnait de Taïwan, avec comme regret principal de ne pas avoir été inclus dans la liste des 75 meilleurs joueurs all-time par la NBA.