Dwight Howard veut faire signer Ben Simmons, Ja Morant et les NBAers en galère à Taiwan

Attention, ceci est un message enregistré sur le ton de la blague - enfin, on l'espère - par un Dwight Howard en pré-retraite festive et en roue libre du côté de Taïwan. Toujours est-il que l'ancien pivot d'Orlando, L.A. et d'un paquet d'autres teams dans sa deuxième partie de carrière, a posté une vidéo pour tenter de venir à la rescousses des joueurs éliminés des playoffs ou en difficulté médiatique en NBA. Sa proposition : qu'ils viennent tous dans le championnat taiwanais avec lui.

"Jordan Poole, viens ! Julius Randle, allez ! Ben Simmons, allez mec ! Klay, mon gars, tu peux venir ici aussi. Deandre Ayton et CP3, venez tous les deux ! KD, viens ! Oh, James Harden ? Ils disent qu'il va retourner à Houston, mais il serait mieux ici. Allez James, viens ici !"

Dwight Howard a ajouté un petit tweet de soutien à Ja Morant, avec à nouveau la même proposition. Il y a quand même peu de chances que l'un ou l'autre des joueurs qu'il a cités tente l'aventure avec lui alors qu'ils ont encore de quoi faire quelques belles années au strict minimum en NBA.

"Ja, ça va bien se passer. Même si personne ne te soutient, moi je suis toujours avec toi. Si besoin, tu peux te barrer de chez toi et venir ici à Taiwan".

Bon, finalement, c'est dans la lignée de ce que fait Dwight Howard pour le pays depuis quelques semaines, lui qui tourne des spots pour l'office du tourisme à Taiwan et sert d'ambassadeur à la façon d'un Stephen Marbury en Chine à l'époque.