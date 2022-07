EJ Liddell, blessure aux ligaments croisés pour le rookie des Pelicans

Un arrêt brutal, avant même son premier match en NBA. EJ Liddell, 41e choix de la draft, souffre d’une déchirure des ligaments croisés antérieurs. Le rookie des New Orleans Pelicans restera ainsi éloigné des parquets pour une durée indéterminée.

La blessure est survenue lors d’une rencontre de Summer League face aux Hawks, d’après la franchise. Les conséquences d’une mauvaise réception dans le troisième quart-temps. La nouvelle est terrible pour le joueur comme pour l’équipe.

Injury Update: E.J. Liddell will be out indefinitely after suffering a torn ACL in his right knee.

An MRI done last night confirmed the injury, which occurred during the third quarter of yesterday’s Summer League game against the Atlanta Hawks. pic.twitter.com/fSU4Cxqj8v

