Embiid à Wembanyama : “Tu veux devenir KD ou devenir moi ?”

Dans un article de The Athletic consacré à Victor Wembanyama et à sa courbe d'apprentissage en tant que rookie avec les San Antonio Spurs, Joel Embiid a donné un avis intéressant sur ce qu'il voit de la part du prodige français. Pour le MVP en titre, les difficultés sont logiques et il offre même quelques pistes de réflexion pour que Wembanyama apprenne à mieux se connaître et à s'épanouir davantage sur le terrain.

"Je ne veux pas être trop critique. Il est clairement extrêmement talentueux. A l'heure actuelle, il y a tellement de hyper autour de lui... Je pense qu'il essaye de se montrer à la hauteur de cette hype. C'est ce que je vois, et je regarde beaucoup de matches. Il doit d'abord découvrir comment il a envie de jouer. Est-ce qu'il veut être un arrière, un big man ou quoi que ce soit d'autre ? Peu importe le poste. Est-ce qu'il veut devenir KD, ou devenir moi ? [...]

Pour le moment, j'ai le sentiment que tout a l'air un peu forcé dans sa manière de jouer. Ce n'est pas une mauvaise chose, puisque la seule façon de progresser, c'est de traverser ça et d'apprendre. C'est le seul moyen. Tu fais beaucoup d'erreurs et tu apprends. Je suis heureux qu'ils le laissent faire ces erreurs et apprendre d'elles. [...] Certains des tirs qu'il prend me semblent forcés. Il est capable de se rendre la vie facile. Il fait plus de 2,20m. Parfois, tu as juste à aller dans le tas et à shooter par-dessus quelqu'un. Parfois, il n'y a pas besoin de travailler aussi dur pour marquer.

Je suis moi-même toujours en train de l'apprendre, on a tous le même problème".

Victor Wembanyama va probablement essayer d'être la meilleure version possible de lui-même, avant de se demander s'il doit imiter Kevin Durant ou Joel Embiid, mais les conseils d'un MVP sont toujours bons à prendre.

