Au menu du CQFR de ce vendredi matin avec Théophile Haumesser et Shaï Mamou : des nouvelles de Bronny James, Team USA qui drague Joel Embiid et les déclarations de Ty Lue sur le tandem Kawhi Leonard-Paul George.

Pour ce dernier CQFR de la semaine - et avant que Théo ne rejoigne Antoine en vacances - on vous donne des nouvelles de Bronny James, de l'éventualité de voir Joel Embiid avec Team USA aux Jeux Olympiques et des déclarations optimistes mais déterminées de Ty Lue sur le tandem Kawhi Leonard-Paul George.

