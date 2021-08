Emoni Bates, un top pick qui a déjà choisi sa future fac !

Anfernee Hardaway va pouvoir former l'un des plus gros talents de la nouvelle génération de basketteurs américains. En effet, l'ancienne légende NBA, désormais coach à l'université de Memphis, a su convaincre Emoni Bates de choisir son programme. Ce dernier s'est engagé avec la fac du Tennessee, qu'il rejoindra dès la saison à venir.

