Emu par les compliments de Shaq, GG Jackson de Memphis a fait fort

Les galères des Memphis Grizzlies auront au moins eu de bon l'éclosion de GG Jackson. Le rookie du Tennessee, plus jeune joueur de la ligue à l'heure actuelle, a profité des blessures en pagaille pour se faire remarquer sur les derniers matches. Jackson vient de sortir deux matches à 20 et 23 points contre New York et Golden State. A chaque fois, il est parvenu à montrer tout son potentiel et des promesses qui peuvent lui permettre d'espérer intégrer définitivement la rotation jusqu'à la fin de la saison, mais aussi le noyau dur du groupe pour les batailles des années à venir. GG Jackson s'est, au passage, offert une entrée dans un classement de précocité. A 19 ans et 29 jours, il est ainsi devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réussir deux matches de suite à au moins 20 points. Le n°1 l'a fait 5 fois de suite lors de la saison 2003-2004. Il s'agit d'un certain... LeBron James.

GG Jackson n'a évidemment pas la prétention de rêver d'une carrière aussi glorieuse que celle du King, mais ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Son match face aux Warriors, diffusé lors du Martin Luther King's Day, a impressionné Shaquille O'Neal. A tel point que Shaq a souhaité parler au jeune intérieur des Grizzlies.

"Je n'ai pas de question à te poser. Je voulais juste te féliciter, jeune homme. Tu as fait un sacré match. Si les gens ne savaient pas qui tu étais avant ça, maintenant ils le savent".

A en juger par sa réaction, GG Jackson ne s'attendait pas à ce qu'une star comme Shaquille O'Neal vienne le congratuler. On peut sentier l'émotion du rookie à cet instant.

"C'est un honneur d'entendre ta voix. Merci beaucoup", a humblement répondu Jackson.