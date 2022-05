En jouant les taxis pour Jaylen Brown, Steve Kerr a pris des risques

Lorsque l'on se penche sur les histoires autour des Finales NBA, il existe toujours des liens inattendus entre certains joueurs ou coaches. On apprend ainsi cette semaine que Steve Kerr, le coach des Golden State Warriors, et Jaylen Brown, l'ailier des Boston Celtics, qui s'affronteront à partir de cette semaine pour le titre, se connaissent assez bien.

A quelques jours du game 1, Kerr a confié qu'il connaissait très bien Brown et ce depuis que ce dernier fréquentait les bancs de la fac de California. Nick, le fils aîné de Steve Kerr, a été le coéquipier de Jaylen Brown lors de la saison 2015-2016 chez les Golden Bears. L'ancien shooteur des Bulls et des Spurs notamment, était déjà le coach des Warriors et une situation lui a fait craindre de se retrouver en infraction...

"A vrai dire, j'ai conduit plusieurs fois Jaylen avec mon fils et moi en voiture à nos matches à l'Oracle Arena. Je me souviens avoir dit à Jaylen : 'S'il te plait, ne dis rien, parce que je pense qu'on est sans doute en infraction. Tu es censé être un lottery pick ! On rigolait pas mal avec ça à l'époque. J'ai évidemment beaucoup vu jouer Jaylen et il est toujours sorti du lot sur le plan athlétique. Il n'avait pas la panoplie technique qu'il a aujourd'hui. Tout a bien fonctionné entre lui et le coaching staff depuis son arrivée. C'était un talent brut, qui avait besoin de la structure que pouvait lui apporter Boston. C'est un incroyable travailleur et quelqu'un qui savait ce qu'il voulait devenir".

A priori, servir de taxi à un gros prospect et l'inviter à un match des Warriors ne constitue pas un gigantesque avantage en nature comme le proscrit la NCAA. Mais avec l'instance du basket universitaire, on a déjà vu des choses plus aberrantes. Kerr et Brown ont bien fait de ne pas en parler à l'époque, d'autant que Golden State, en tant que champion sortant, avait peu de chances d'être en mesure de drafter la star des Golden Bears...

