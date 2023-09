Au menu du CQFR du jour : Devin Booker et Team USA, Draymond Green et ses objectifs, mais aussi des précisions sur l'affaire KPJ.

Dans le CQFR de ce mercredi matin, Antoine Pimmel et Shaï Mamou reviennent sur l'actu des dernières heures, avec la volonté de Devin Booker de faire les J.O. avec Team USA, le rêve de Draymond Green de remporter deux nouvelles bagues, les signatures et ruptures de contrat du jour, mais aussi plus de détails sur l'affaire Kevin Porter Jr.

