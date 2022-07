Enes Freedom s’en prend à Adam Silver et à la NBA

Enes Freedom, anciennement connu sous le nom d'Enes Kanter, ne trouve plus une place dans un effectif NBA depuis qu'il a été coupé par les Houston Rockets en cours de saison dernière. Et il a l'impression que des raisons politiques expliquent le fait qu'il reste aujourd'hui sans emploi.

"Ils me poussent à la retraite alors que je n'ai que 30 ans. C'est dur de voir que l'organisation pour laquelle vous avez joué pendant 11 ans est liée à une dictature. Mais je continue de pousser. Je continue de m'entraîner. La NBA et Adam Silver sont parmi les organisations et les dirigeants les plus hypocrites de la planète. Ils ne s'offusquent que jusqu'au moment où ça nuit à leur business et à leur argent", balance l'intérieur.

Enes Freedom s'est notamment montré très critique du gouvernement chinois, mais aussi de Nike et de LeBron James. Ses combats sont nobles pour la plupart. Maintenant est-ce que ça suffi à expliquer son absence en NBA ? Oui et non. Déjà avant ça, ses lacunes en défenses ont fait de lui un journeyman de moins en moins utilisé. Même s'il est évident que la manière dont il dénonce certains comportements ou certaines positions a sans doute refroidi quelques franchises qui préfèrent éviter cette distraction...