Voici quelques photos et des histoires de jeunesse de visages bien connus de la NBA. Les auriez-vous reconnus ?

Avant de devenir les stars ou légendes NBA que l'on connait, tous ces joueurs ont d'abord été des gamins "comme les autres" avec des histoires bien particulières et un rêve commun : devenir le meilleur basketteur possible !

Larry Bird

Avant de devenir "Larry Legend", Larry Bird n'a pas eu une enfance des plus faciles. L'ailier des Boston Celtics est né à West Baden Springs dans l'Indiana, mais c'est la ville voisine dans laquelle il a grandi qui lui a donné l'un de ses premiers surnoms, "The Hick from French Lick" (le péquenot de French Lick, en VF). Larry est issu d'une famille de 6 enfants, dont son grand frère Mark, devenu politicien dans ce coin de l'Indiana.

Sa mère Georgia cumulait plusieurs métiers pour tenter de subvenir aux besoins de sa famille et Larry a expliqué que la pauvreté dans laquelle il a grandi a toujours été une source de motivation pour lui avant, pendant et après sa carrière. Son père Joe, vétéran de la guerre de Corée, s'est suicidé un an après avoir divorcé de Georgia, laissant Larry, dont il était très proche dans le désarroi alors qu'il se trouvait au lycée.

C'est dans le basket, à la Springs Valley High School, qu'il a trouvé une échappatoire et entamé sa marche vers la gloire.

Dominique Wilkins vs Larry Bird, histoire d’un duel de légende