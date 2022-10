Favoris au titre, meilleurs joueurs, Wembanyama : Les enseignements du sondage des GM

C’est une tradition basketball-istique importante : chaque année, juste avant la reprise de la compétition, John Schuhmann poste son sondage réalisé auprès de plusieurs dirigeants NBA. Il leur pose 50 questions allant de l’équipe la mieux armée pour finir championne jusqu’au joueur le plus fiable pour prendre un tir au buzzer. Ce qui nous donne au bon du compte une vision d’ensemble sur le championnat du point de vue de ceux qui font et défont les équipes.

Pour nous, c’est passionnant. Et c’est l’occasion de rebondir sur les différentes prises de position des GM. Parfois pour les expliquer, parfois pour les contredire.

Le sondage en intégralité

Les Milwaukee Bucks sont les favoris pour le titre

La vraie info, c’est qu’il n’y a peut-être que quatre franchises qui peuvent prétendre au trophée selon les dirigeants. Les Milwaukee Bucks, qui ont récolté 43% des voix, les Golden State Warriors (25%), les Los Angeles Clippers (21%) et les Boston Celtics (11%). Nous aurions même retenu que les trois premières.

Giannis Antetokounmpo et ses camarades auraient peut-être célébré le doublé si Khris Middleton n’avait pas mis le genou à terre en playoffs. Leur équipe est la plus forte sur le papier à l’Est mais c’est aussi l’une des plus expérimentées et celle qui part avec le plus d’assurances après la fin d’intersaison catastrophique des Celtics.

Les Warriors ont l’équipe à abattre et ils seront peut-être encore plus terrifiants que l’an dernier. Les Clippers au complet sont sans doute les seuls à pouvoir les faire tomber à l’Ouest.

Luka Doncic est présenté comme le prochain MVP

Et si le trophée de MVP revenait à un Européen pour la cinquième année de suite ? Après Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic (deux fois chacun), c’est Luka Doncic qui tiendrait la corde, toujours selon les GM. Il termine en tête des votes avec 48%, devant deux autres internationaux : Giannis (34) et Joel Embiid (14). Stephen Curry est à 3% et aucun autre joueur n’a été cité. Ça nous rassure de ne pas voir un Ja Morant ou un Devin Booker.

Evan Mobley est très attendu

Trop ? Les Cleveland Cavaliers vont avoir une sacrée pression cette saison. Les dirigeants les voient à la sixième place à l’Est, ce qui est une vraie possibilité (plus haut, ça semble compliqué même si le potentiel est là). Bon nombre d’entre eux imaginent une explosion d’Evan Mobley, déjà excellent l’an passé.

Il est le joueur le plus cité (21%) au moment d’imaginer ceux qui passeront un grand cap en 2022-2023. Cade Cunningham et Anthony Edwards (17% chacun) complètent le podium.

Luka Doncic parmi les meilleurs joueurs NBA… sur 3 postes différents !

Deuxième des meneurs derrière Stephen Curry, deuxième des arrières derrière Devin Booker et troisième des ailiers derrière Kevin Durant et Jayson Tatum mais devant Kawhi Leonard ou LeBron James. En fait, il sait tellement tout faire que les dirigeants ne savent pas vraiment où le mettre.

Les Cleveland Cavaliers ont réussi la meilleure intersaison

C’est ce que pensent donc les dirigeants. Cleveland domine les votes : 41% contre 17 pour Minnesota, Utah et Philadelphia, deuxièmes ex-aequo. C’est assez cocasse que le Jazz soit cité au même titre que les Timberwolves et les Cavaliers. Les deals de Donovan Mitchell et Rudy Gobert sont donc globalement perçus comme gagnants-gagnants. D’ailleurs, les deux joueurs sont aussi ceux perçus comme les recrues qui auront le plus d’impact cette saison.

Malcolm Brogdon, le steal de l’été

L’ancien meneur des Pacers, nouveau sixième homme des Celtics, est considéré comme la recrue la plus sous-estimée de l’été. John Wall (Clippers) et PJ Tucker (Sixers) ont aussi été cités.

Paolo Banchero, joueur le plus fort de sa promotion

Et pas seulement parce qu’il est annoncé comme le futur ROY par les GM. Ils l’ont aussi nommé dans la catégorie « le meilleur joueur de sa promotion dans cinq ans » devant Chet Holmgren et Jaden Ivey. Ce qui est surtout intéressant, c’est que cinq saisons en arrière, les dirigeants avaient voté pour Josh Jackson. Méfiance donc.

Les GM ne comprennent toujours pas le basket européen

Là, c’est le coup de gueule. Chaque année, c’est la grosse blague quand il s’agit de nommer le meilleur international à ne pas fouler un parquet NBA. En 2022, c’est Victor Wembanyama, 18 ans, qui arrive en tête… avec 45% des votes. La hype, c’est bien. Réfléchir, c’est mieux. Les résultats du sondage laisse penser que malgré l’ouverture d’esprit, malgré l’écart de niveau qui se rétrécit, les Américains ont encore beaucoup de mal à jauger le basket en dehors de leurs frontières.

Erik Spoelstra est le meilleur coach

Tout le monde le respect mais toujours aucun trophée de COY pour Erik Spoelstra, ça fait vraiment tâche. La petite récompense c’est pour Tyronn Lue, cité par 5% des votants et qui arrive en tête des coaches qui font les meilleurs ajustements en cours de match.