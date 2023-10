Ep #115 : Quel destin pour les Français de la NBA cette saison ?

Dans l'épisode de cette semaine avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou, on s'intéresse à ce qui attend les Français de la NBA cette année, avec à chaque fois le meilleur et le pire des scénarios envisageables.

N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires en nous indiquant si vous êtes d'accord ou si vous avez d'autres idées pour compléter ce thème.

Le podcast sur YouTube