Ep #124 : Le top 15 des joueurs NBA les plus clutch

L'épisode de cette semaine est consacré à ces joueurs auxquels on confierait sans trembler le dernier ballon d'un match.

Dans l'épisode de cette semaine, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou se sont fait une petite Draft pour déterminer quels sont les joueurs les plus clutch de toute la NBA. A qui donneriez-vous le dernier ballon d'un match pour arracher la victoire ? On attend vos réponses dans les commentaires.

Si la vidéo vous plait, n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager !

Le podcast sur YouTube