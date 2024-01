Ep #127 : Heat, Knicks, Jazz, Cavs, NOLA, la revanche des mal-aimés

On a décidé de mettre un peu de lumière sur des équipes dont on parle peu cette saison.

Dans l'épisode de cette semaine, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou ont voulu mettre un peu de lumière sur 5 équipes qui n'ont pas les faveurs des médias et méritent pourtant que l'on parle d'elles cette saison.

Au menu : le Miami Heat, le Utah Jazz, les Cleveland Cavaliers, les New Orleans Pelicans et les New York Knicks.

Le podcast sur YouTube

