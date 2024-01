Ep #128 : Top 15, les meilleurs joueurs NBA de 25 ans et moins

Dans l'épisode du podcast de cette semaine, on se fait une Draft avec les 15 meilleurs joueurs NBA de 25 ou moins.

Dans l'épisode de cette semaine, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou se font une Draft au tour par tour avec les 15 meilleurs joueurs de 25 ans en NBA, ou en tout cas ceux dans lesquels ils croient le plus pour démarrer une franchise et viser le titre à terme.

N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez penser de la sélection finale et de l'ordre dans lequel les joueurs ont été pris.

Si la vidéo vous plait, n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager !

Le podcast sur YouTube