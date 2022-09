L’équipe de France enchaîne contre la Hongrie en se faisant peur…

Eurobasket 2022

France - Hongrie : 78-74

Un match n'est pas l'autre, comme dirait François l'Embrouille. Faciles vainqueurs de la Hongrie par 41 points d'écart (81-40) début juillet, les Bleus s'attendaient à retrouver une équipe différente et bien plus compétitive pour ce troisième match de poule de l'Eurobasket 2022. Ce duel avec l'adversaire le plus « faible » du groupe sur le papier avait même une belle allure de rencontre piège. Et même si les joueurs de Vincent Collet ont fini par l'emporter, ils n'ont pas maîtrisé leur sujet. Ou alors seulement par intermittence. Quelques séquences de domination, digne du statut de l'équipe de France, entrecoupées par des passages à vide inquiétants dont ont su profiter Adam Hanga et ses coéquipiers pour rester dans la partie. Au point de faire douter les vices champions Olympiques jusqu'à la sirène finale.

La clé, pour éviter de tomber contre une formation a priori moins armée, c'est de démarrer très fort en faisant preuve de rigueur et de concentration des deux côtés du parquet. C'est pourtant exactement ce qu'on fait les Bleus. Ils ont attaqué le match sur un 17-5 en provoquant notamment 4 pertes de balles, le tout en faisant circuler le cuir en attaque à l'image d'un Guerschon Yabusele encore très inspiré (17 points, meilleur marqueur français ce soir). C'est après que c'est parti en cacahuètes. Le coach a profité de l'écart pour faire tourner, ce qui constituait justement l'un des objectifs de la rencontre. Sauf que les remplaçants ont balbutié leur basket, avec même un 11-0 encaissé (21-17). Tout était alors à refaire.

Les Français ont justement eu du mal à se remettre dedans. Dès qu'ils semblaient en mesure de prendre le large, ils se sont relâchés ou ils ont encaissés des paniers primés adverses. L'avantage n'était que de trois points à la pause (42-39) sans vraiment savoir si l'EDF allait finir par étouffer la Hongrie ou s'enliser dans un bourbier de plus en plus foireux.

De retour sur le terrain pour l'entame de la deuxième période, les titulaires ont remis de l'ordre. Rudy Gobert (15 points, 9 rebonds) a posé de nombreux problèmes à la défense adverse en dominant sous les arceaux avec sa taille et ses qualités athlétiques. Les Bleus ont passé un 12-0 puis un 9-0 un peu plus tard pour compter jusqu'à 15 longueurs d'avance (65-50) au cours du troisième quart-temps. Affaire pliée ? Et bien non. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas su maintenir la pression et porter l'estocade. Les Hongrois ont profité des largesses dans la défense française et des ballons perdus en attaque pour revenir à deux petits points dans la dernière minute (74-72) ! Fournier n'a pas craqué sur la ligne et la France repart finalement avec une victoire in-extremis.

Il n'y a pas de quoi être complètement rassuré avant d'affronter la Bosnie, vainqueur de la Slovénie championne en titre aujourd'hui, mardi prochain. En attendant, l'essentiel est assuré avec la qualification pour les huitièmes de finales de la compétition...