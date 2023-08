Podcast #107 : Le meilleur et le pire de l’équipe de France

La rédaction de BasketSession revient sur les souvenirs les plus vibrants mais aussi les plus tristes de l'équipe de France de basket.

La Coupe du Monde FIBA débute demain et l'équipe de France a des raisons de rêver grand sur cette compétition. Les hommes de Vincent Collet peuvent ajouter une nouvelle médaille (en Or ?) à leur collection. De quoi offrir de nouveaux souvenirs impérissables à une génération de supporters tricolores. En attendant, ce sont Théophile Haumesser et Antoine Pimmel qui se plongent dans le passé pour se remémorer les moments les plus glorieux mais aussi les plus durs des Bleus au cours vingt dernières années.

