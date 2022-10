Eric Bledsoe signe en Chine… avant d’être arrêté pour violence domestique

Depuis la fin de son aventure avec Milwaukee, où il avait été sélectionné dans deux cinq défensifs de suite, Eric Bledsoe a connu un violent déclin. Les choses ne sont pas sur le point de s'arranger pour le meneur de 32 ans. Alors que l'on venait d'apprendre sa décision de signer en Chine, avec les Shanghai Sharks, TMZ relate un incident survenu mercredi.

Bledsoe aurait été arrêté à son domicile quelques heures après l'annonce de son départ pour la Chine. Le motif : des accusations de violence domestique de la part de sa compagne. Sur son compte Instagram, la plaignante a posté des photos d'elle avec le visage rougi et des messages (depuis effacés) dans lesquels elle indique qu'il ne s'agit pas de la première manifestation de violence de l'ancien joueur des Clippers et des Bucks, à son égard.

Eric Bledsoe a depuis été libéré sous caution et on ne sait pas encore si cette affaire va l'empêcher de quitter le territoire américain pour jouer en Chine comme il l'avait prévu.

Ex-NBA player Eric Bledsoe was arrested for domestic violence on Wednesday. https://t.co/beGTQnnVhZ

— TMZ (@TMZ) October 27, 2022