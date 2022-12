Eric Gordon, ça commence à s’activer…

Eric Gordon se trouve au cœur des rumeurs depuis de nombreux mois. A 34 ans, l’arrière ne correspond absolument pas au projet de reconstruction des Houston Rockets. Mais il est tout simplement trop précieux pour être bradé.

Avec cette logique en tête, les Texans attendent la meilleure offre possible pour procéder à son trade. Et ce moment risque bel et bien d’arriver avant le deadline des transferts le 9 février prochain. D’après les informations du journaliste du Houston Chronicle Jonathan Feigen, les Rockets se trouvent déjà en discussions avec "au moins 6 franchises" pour Gordon.

Sans surprise, plusieurs équipes ambitieuses ont l’objectif de le récupérer. Avec son adresse à longue distance, il peut incarner un renfort de luxe pour un prétendant aux Playoffs. En position de force, Houston espère pouvoir récupérer un choix au premier tour de la Draft, si possible pour les années à venir.

Et comme l’an dernier, les Rockets diffusent ainsi le même message : ils n’ont pas la nécessité absolue de bouger Gordon. Une manière évidente de mettre la pression sur les formations éventuellement intéressées par ses services.

Une situation à surveiller donc avec une grande attention. Car Eric Gordon, en rejoignant une écurie comme les Golden State Warriors ou les Phoenix Suns par exemple, peut avoir un impact sur la course au titre.

