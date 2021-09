Eric Gordon se verrait bien mettre les voiles des Rockets…

Avec le projet de reconstruction des Houston Rockets, l'arrière Eric Gordon se montre, sans surprise, favorable à un départ via un trade.

Les Houston Rockets ont lancé un nouveau projet axé sur de jeunes talents. Depuis le départ de James Harden, la franchise texane souhaite logiquement lancer un nouveau cycle. Ainsi, certains vétérans ne figurent plus dans les plans des dirigeants des Rockets. On pense bien évidemment à John Wall, qui se retrouve dans une situation complexe. Mais aussi à Eric Gordon.

A 32 ans, l'arrière n'incarne pas l'avenir pour cette équipe. Et de son côté, le natif d'Indianapolis n'a probablement pas l'envie de s'éterniser au sein d'une équipe peu ambitieuse à court terme. Ainsi, d'après le journaliste de The Athletic Kelly Iko, l'ancien des New Orleans Pelicans se montre logiquement ouvert à un trade.

Cependant, pour le moment, il n'a pas réclamé son départ à ses dirigeants. Mais clairement, le #7 pick de la Draft 2008 se verrait bien rejoindre une formation avec des objectifs plus importants. Reste à savoir si un échange sera possible...

Souvent freiné par les blessures, il dispose d'un contrat à plus de 58 millions de dollars sur les trois prochaines années. Autant dire qu'il représente un investissement important. Et pour un élément régulièrement gêné par des problèmes physiques, ça peut inquiéter les équipes éventuellement intéressées.

Pour Eric Gordon, la saison pourrait être longue à Houston.

