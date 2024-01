Erik Spoelstra signe le plus gros contrat de l’histoire de la NBA

L’histoire d’amour entre Erik Spoelstra et le Heat continue. Alors que les entraîneurs actuellement en poste ont passé en moyenne quatre ans avec leur équipe, Spoelstra est dans sa seizième saison à la tête de Miami et vient de se réengager pour huit ans de plus.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le coach a accepté une extension de contrat sans précédent de huit ans pour plus de 120 millions de dollars. Ce montant établit un record non seulement en NBA, mais aussi dans tous les sports nord-américains. Son salaire annuel, estimé à environ 15 millions de dollars, est le deuxième plus élevé de la ligue derrière les 19 millions de Gregg Popovich.

Erik Spoelstra est également le deuxième entraîneur en poste dans son équipe depuis le plus longtemps, derrière les 28 saisons de Popovich aux Spurs. Il dépasse largement les 10 années aux Warriors de Steve Kerr, qui le suit dans ce classement — et qui est, avec Michael Malone, le seul autre coach NBA en place depuis plus de cinq ans. En prolongeant son contrat jusqu'en 2032, alors qu’il n’a que 53 ans, il semble prêt à battre de nouveaux records de longévité.

Arrivé à Miami en tant qu’assistant en 1995, il y a près de trois décennies, Spoelstra s’est imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs de l’Histoire, bien qu’il n’ait jamais été récompensé à titre individuel pour cela. Il a d’abord remporté un titre en 2006 sous la direction de Pat Riley. Lorsqu’il a ensuite pris les rênes du Heat en 2008, il a mené l’équipe à deux titres supplémentaires avec LeBron James et Dwyane Wade.

Alors qu’il arrivait à la fin de son contrat cet été, cette extension reflète la volonté mutuelle du coach et de la franchise de poursuivre cette association unique.

