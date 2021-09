Est-ce que vous échangeriez la superstar de votre franchise contre le meilleur de son Histoire ?

C'est parti d'une question sur Reddit et ça nous a travaillé : est-ce que vous échangeriez le meilleur joueur actuel de votre franchise préférée contre le meilleur joueur de son Histoire ? La réponse pourrait sembler évidente. Et bien pas toujours. Nous nous sommes penchés dessus. Avec quelques règles :

Pour le meilleur joueur All-Time n'est retenu que son apogée. Pas l'étendue de sa carrière. Si un joueur X a été plus fort sur une saison qu'un joueur Y sur dix saisons, c'est le joueur X qui l'emporte.

LeBron James était à son apogée aux Cavaliers et au Heat. Ses années-là ne comptent pas au moment de décerner le meilleur joueur All-Time des Lakers (ses saisons 2018-2019 et 2020 comptent pour L.A.).

Lors du trade, il faut prendre en compte la saison à venir mais aussi les suivantes. Autrement dit : mon meilleur joueur actuel est peut-être moins fort que mon meilleur joueur All-Time mais a-t-il le potentiel pour le dépasser un jour ? C'est subjectif et ça rajoute donc du hasard mais ça force à raisonner un peu plus pour ne pas choisir à chaque fois le meilleur joueur All-Time.

Boston Celtics

Meilleur joueur actuel : Jayson Tatum

Meilleur joueur All-Time : Larry Bird

Alors, transfert ?

Oui. Pour le coup, c’est quasiment du poste pour poste. Sauf que Larry Bird est un basketteur encore plus génial et plus complet que Jayson Tatum. Associez l’Oiseau à Jaylen Brown, Al Horford et même Dennis Schröder et vous obtenez directement un candidat au titre.

NB : Par contre, c’était super chaud de choisir pour les Celtics. Bill Russell aura sans doute envie de nous mettre une petite baffe amicale dans la gueule.

Chicago Bulls

Meilleur joueur actuel : Zach LaVine

Meilleur joueur All-Time : Michael Jordan

Alors, transfert ?

Lol.

Atlanta Hawks

Meilleur joueur actuel : Trae Young

Meilleur joueur All-Time : Dominique Wilkins

Alors, transfert ?

Oui. Mais ça se discute peut-être un poil plus (un tout petit poil) que ce que les fans de « Nique » voudront l’admettre. Surtout une question d’époque et de style de jeu. Mais bon, gardons quand même du respect pour Wilkins, l’un des attaquants les plus prolifiques de l’Histoire. Il aurait massacré les défenses actuelles. Avec tout de même une interrogation qui nous turlupine : Trae Young va-t-il devenir encore plus grand que lui ?

Brooklyn Nets

Meilleur joueur actuel : Kevin Durant

Meilleur joueur All-Time : Julius Erving

Alors, transfert ?

Non. Kevin Durant est le basketteur ultime aujourd’hui. Le numéro un dans cette ligue. Ça en fera peut-être hurler quelques uns mais le KD de 2021 est peut-être plus fort qu’un Julius Erving au sommet de son art.