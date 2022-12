Et si Dolan faisait interdire de Garden ses critiques grâce à la reconnaissance faciale ?

Avec les Knicks et la susceptibilité de James Dolan, on risque de finir par se retrouver dans un épisode de Black Mirror...

Si vous avez publiquement critiqué James Dolan et que vous comptez vous rendre à un match des New York Knicks au Madison Square Garden ou à un show au Radio City Hall, prenez garde. Le New York Times révèle que le propriétaire du groupe MSG et des Knicks, connu pour sa susceptibilité exacerbée, est en train de monter en pression dans son autoritarisme. On n'en est pas encore au stade ou de simples fans sont interdits de match ou de spectacle après avoir montré leur animosité envers Dolan, mais on s'en approche.

Le journal affirme que Dolan utilise un logiciel de reconnaissance faciale à la technologie très avancée pour bloquer l'entrée aux avocats impliqués dans des plaintes contre son groupe ou contre lui-même. Kelly Conlon, 44 ans, a eu la surprise de se voir refuser l'entrée d'un spectacle avec sa fille pendant Thanksgiving, parce qu'elle représente un client en opposition avec James Dolan. Cette dérive pourrait mener vers des choses encore bien plus folles quand on connait le personnage. Beaucoup redoutent qu'à terme, le Madison Square Garden et les autres salles de la ville se mettent à recenser toutes les personnes qui critiquent ou ont critiqué le propriétaire des Knicks. Et elles sont nombreuses !

Il faut espérer que cette liste noire, si elle existe évidemment déjà de manière partielle avec des personnalités comme Charles Oakley, ne voit jamais réellement le jour pour ne pas basculer vers une situation qui ferait penser à un épisode de Black Mirror...

On se disait justement ces derniers temps qu'avec la bonne forme des Knicks, on n'entendait plus trop parler de James Dolan. Ce n'était finalement qu'une question de temps. L'héritier de Charles Dolan reste à la tête d'une franchise valorisée à hauteur de 6.1 milliards de dollars, deuxième d'un classement où les Warriors sont désormais en tête (7 milliards).

