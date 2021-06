EuroBasket : Les Bleues remportent le combat face aux Tchèques

Cela a longtemps été laborieux. La faute à un Rhénus en mode sauna, mais aussi une incapacité des Bleues à attaquer la zone tchèque Résultat, à la mi-temps il n'y avait que 3 petits points en leur faveur (32-29). Mais ensuite les joueuses de Valérie Garnier ont fait parler leur puissance physique, et ont trouvé des armes offensives pour appuyer là où ça faisait mal. Sandrine Gruda et Endy Miyem ont ainsi apporté respectivement 16 et 11 points. Quant à la mène où Olivia Epoupa a manqué suite à sa blessure à la cheville, Alix Duchet a bien assuré l'intérim (7 points, 7 rebonds et 2 passes décisives).

Les Bleues vont avoir un jour pour souffler avant d'affronter la Russie pour le dernier match de poule.

Les stats

La lutte fut intense. Mais au final les 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐬 l'emportent. La première place du groupe en jeu dimanche contre la Russie 💪#FRACZE #EDFBasket pic.twitter.com/eA3wH7DKBt — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) June 18, 2021

Crédit photo : Ann-Dee Lamour