La punchline d’Evan Fournier sur l’équipe de France et Team USA

Evan Fournier est un capitaine dévoué de l’équipe de France de basket. Il est monté en grade en sélection et il ne manque aucun été depuis 2017. Une fidélité qui force le respect et qui intrigue les journalistes US. L’un d’entre eux lui a demandé pendant encore combien de temps il allait jouer avec les Bleus.

We have a late submission for quote of the Knicks preseason.

Evan Fournier has played for the French national team every summer since 2017.

Asked how long he's gonna continue to play over the summers, he responds, "Until we can beat y'all mother fuckers."

Says he wants a gold.

— Fred Katz (@FredKatz) October 18, 2022