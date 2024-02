Evan Fournier hué à New York : “Ce sont les fans des Knicks…”

Les fans des New York Knicks sont très intenses, dans la joie comme dans le malheur. Parfois, ils font des choix un peu douteux en ce qui concerne les joueurs qu'ils prennent à partie. Evan Fournier, qui a fait son retour au Madison Square Garden pour la première fois depuis son trade à Detroit, a été hué par une partie des spectateurs du MSG la nuit dernière. Le Français a pourtant laissé un bon souvenir à ses anciens coéquipiers à New York, notamment Quentin Grimes, qui l'a suivi chez les Pistons.

"J'ai été surpris. Evan était mon vétéran à New York, il m'a beaucoup appris. Quand il a été mis sur le banc, c'est l'un des gars qui m'a le plus encouragé pendant ma saison rookie. Pour ma 2e année, il était l'un de ceux qui me conseillaient le plus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Battre le record du nombre de paniers à 3 points sur une saison pour un joueur des Knicks. Il a été 4e ou 5e au nombre de paniers à 3 points marqués cette saison-là dans toute la ligue. Donc ce n'était pas très agréable à voir de la part des fans. Je pense qu'il a beaucoup fait pour cette équipe. Il a toujours été à l'heure et professionnel. Ce sont les fans des Knicks, c'est comme ça avec eux..."

L'aventure entre Evan Fournier et les New York Knicks avait plutôt bien démarré, avant qu'il ne tombe en disgrâce aux yeux de Tom Thibodeau et ne revienne plus jamais réellement dans la rotation.