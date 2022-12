Evan Fournier, les Knicks s’activent pour son trade

Ecarté de la rotation des New York Knicks, l'arrière Evan Fournier fait l'objet de nombreuses discussions pour un trade.

Depuis le 13 novembre dernier, Evan Fournier n'a plus foulé les parquets NBA avec les New York Knicks. Après un début de saison décevant, l'arrière a été progressivement écarté de la rotation de son entraîneur Tom Thibodeau. Et malgré les résultats mitigés de la franchise, un retour de l'international français ne semble pas d'actualité.

Au contraire, l'ex-joueur du Orlando Magic paraît surtout sur le départ des Knicks. D'après les informations du journaliste de The Athletic Fred Katz, les dirigeants new-yorkais multiplient les appels avec 4 noms qui reviennent avec insistance : Fournier, Derrick Rose, Immanuel Quickley et Cam Reddish.

Sans surprise, avec son expérience dans la Ligue, le Tricolore suscite des intérêts. Et pour faciliter un deal, les Knicks se montrent prêts à des efforts, en intégrant Quickley ou Reddish. En résumé, il y a de l'intérêt et les Knicks ouvrent la porte en grand à son départ.

L'objectif ? Arrêter les frais et surtout se débarrasser de son contrat à 18 millions de dollars par an. Car si la dernière année de son bail reste une "team option", Evan Fournier doit percevoir 18,8 millions de dollars en 2023-2024.

Et New York ne se voit clairement plus continuer avec lui. A moins qu'un changement de coach redistribue les cartes avant un trade...

Ce que fait Tom Thibodeau avec Evan Fournier n’a aucun sens