Evan Fournier, ça commence à bouger pour un trade ?

En accord avec les New York Knicks, les agents de l'arrière Evan Fournier cherchent un trade pour le Français cet été.

Depuis avril, Evan Fournier n'a plus joué la moindre minute sous les couleurs des New York Knicks. En réalité, le Français a été écarté de la rotation de l'équipe dès novembre par son entraîneur Tom Thibodeau. Et par la suite, il a dû se contenter de quelques apparitions sur des matches déjà pliés.

Au terme de la saison 2022-2023, l'arrière n'a pas tourné autour du pot : il ne s'imagine pas revenir chez les Knicks en 2023-2024. Pourtant, l'international tricolore se trouve toujours sous contrat, avec un salaire à 18,8 millions de dollars.

Mais sans surprise, les deux parties ont l'envie de se séparer. Ainsi, selon les informations du New York Daily New Stefan Bondy, les agents de Fournier, en accord avec les Knicks, s'activent pour lui trouver une porte de sortie.

Potentiellement dès la soirée de la Draft ? Il s'agit d'une possibilité. Même si le cas du joueur de 30 ans n'a pas besoin de bouger dans l'urgence. Malgré un salaire imposant, le natif de Saint-Maurice présente l'avantage de se retrouver potentiellement dans la dernière année de son contrat (club option en 2024-2025).

Pour un prétendant aux Playoffs, Evan Fournier peut ainsi incarner un pari pour renforcer la rotation.

