Evolution du basket féminin, souvenirs de WNBA avec Candace Parker et J.O. avec Sandrine Gruda

On a eu l'immense plaisir de discuter avec Sandrine Gruda, la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France, en marge de sa participation à l'initiative Capitaines Sport Planète MAIF. L'intérieure star des Bleues et de l'ASVEL a livré son point de vue sur l'évolution du basket féminin depuis ses débuts, évoqué ses souvenirs de WNBA avec son amie Candace Parker, ou en Europe avec l'armada d'Ekaterinburg, la perspective des Jeux Olympiques et d'autres sujets autour de sa carrière. Vous pouvez suivre Sandrine jusqu'à la fin de la saison avec l'ASVEL en LFB, puis, on le souhaite pour elle, à Paris 2024 avec les Bleues.