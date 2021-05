Cette saison à Denver, on a évidemment plus parlé du niveau MVP de Nikola Jokic, de la montée en puissance de Michael Porter Jr et, malheureusement, de la grave blessure de Jamal Murray. Facundo Campazzo a pourtant été un rayon de soleil pour sa saison rookie en NBA. Le génie argentin n'est évidemment pas un débutant comme les autres, tant il a accompli de choses en Europe et avec son équipe nationale. Mais encore fallait-il réussir à trouver sa place dans un roster compétitif et y apporter une plus-value. Son sens de la passe, son flair, son QI basket et sa défense ont fait du meneur d'1,78 m l'un des favoris des fans.

Facundo Campazzo a des cojones en béton !

Pas sûr qu'il y ait un joueur plus "roublard" dans le sens ancestral du terme en NBA aujourd'hui. La nuit dernière, lors de la victoire des Nuggets contre les Charlotte Hornets, Facundo Campazzo a réussi à faire le coup de la chaise à PJ Washington, 2,01 m, qui s'était dit que poster "Facu" serait une bonne idée et, sans doute, un jeu d'enfant vu la différence de taille.

Ce qui est aussi très fort, c'est que l'ancien joueur du Real Madrid a pris le rebond et lâché une passe décisive dans la foulée. On a hâte de le voir en playoffs !

Crafty two-way sequence for Campazzo — pulls the chair on PJ Washington on the post switch, then a bowling ball pass in transition for a Gordon layup pic.twitter.com/LJyt63Jn4E — Brian Geisinger (@bgeis_bird) May 11, 2021

