Facundo Campazzo rejoint officiellement Luka Doncic

Il y aura comme un air du Real Madrid dans le backcourt des Dallas Mavericks cette saison. En effet, les dirigeants texans ont fait venir Facundo Campazzo. Le meneur argentin, qui évoluait aux Denver Nuggets depuis deux ans, devait normalement retourner au sein du club de la capitale espagnole. Mais il a été convaincu par les Dallas Mavericks, où il retrouvera Luka Doncic.

Free agent guard Facundo Campazzo has reached agreement to sign with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Campazzo joins Mavs’ regular season roster, reunites with former Real Madrid teammate Luka Doncic.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 17, 2022