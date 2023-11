Faire 1,34m ou 2,26m, Dereck Lively a choisi : et vous ?

En tant qu'observateurs et fans de basket, on pense souvent aux côtés pratiques d'être très grand. Moins au challenge permanent que cela représente dans une vie. Dereck Lively II, l'excellent rookie des Dallas Mavericks, mesure 2,16m. S'il est ravi de pouvoir faire de sa passion un métier, il échangerait volontiers sa place avec quelqu'un de beaucoup plus petit. Interrogé dans l'émission Sessions, avec l'obligation de choisir entre le fait de mesure 1,34m ou 2,26m, l'intérieur des Mavs n'a pas hésité une seconde.

"1,34m ! Si tu réponds l'inverse, c'est que tu ne sais pas ce que c'est de faire plus de 2,10m. C'est douloureux, agaçant, pas du tout pratique. Je ne peux jamais me cacher, aucun vêtement ne me va, je ne rentre pas dans une voiture ou dans un avion normal et si je ne me baisse pas devant une porte ou suis inattentif, je me cogne le front à chaque fois. Il y a des douches qui m'arrivent à la poitrine et je dois me pencher pour me laver le visage ou les cheveux. C'est terriblement énervant. Il y a des avantages à faire ma taille, mes les inconvénients sont très, très présents".

Du coup, on en vient à se demander soi-même ce que l'on préférerait... Et vous ?

