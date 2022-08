Fallait-il vraiment retirer le #6 de Bill Russell ? Oui, évidemment

La NBA a donc décidé, pour la première fois de son histoire, de retirer le numéro d'un joueur. L'initiative ne vient pas d'une franchise en particulier, comme c'est souvent le cas, mais bien de la ligue, en réaction au décès de l'immense Bill Russell il y a quelques jours à l'âge de 88 ans. Les réactions sont nombreuses depuis l'annonce de cette décision par Adam Silver.

Il y a ceux qui ne comprennent pas pourquoi le #6 de Russell serait retiré et pas le #8 ou le #24 de Kobe Bryant, le #23 de Michael Jordan, le #33 de Kareem Abdul-Jabbar ou le #44 de Jerry West, sans doute contrariés à l'idée que des joueurs actuels pourraient y renoncer, au hasard LeBron James. Puis il y a ceux qui saisissent le côté totalement unique de Bill Russell et son importance pour la NBA, aussi bien sur le plan sportif (il a remporté 11 bagues, un record absolu) qu'en dehors.

L'ancien pivot des Boston Celtics évoluait, rappelons-le, dans une atmosphère et un contexte sociaux particulièrement lourds, avec le racisme et la discrimination comme poids du quotidien. Avant lui, la NBA n'était rien et s'il n'avait pas tenu bon, été aussi prodigieusement fort et déterminé, celle-ci aurait sans doute disparu quelques années plus tard.

Si Adam Silver a pris cette décision, c'est justement parce que Russell n'est pas qu'une icône sportive, mais bien un pionnier en termes d'activisme et de justice sociale. En ce sens, sa carrière et sa vie sont uniques. Jamais, probablement, un athlète ne connaîtra autant de succès collectifs et individuels, tout en faisant face à autant d'adversité et en affichant un tel altruisme. Pas même Jabbar, Jordan, James, Johnson ou n'importe quelle superstar en J, qui ont oeuvré chacun à leur manière pour faire avancer les choses en faveur de la NBA et des athlètes noirs, socialement, médiatiquement ou financièrement.

Non, la NBA ne va pas se mettre à retirer le numéro de chaque icône qui partira en retraite ou s'envolera pour le paradis des basketteurs.

Bill Russell est une exception qui n'aura même pas d'impact sur les joueurs actuels. La ligue a fait savoir que les porteurs du numéro 6 à ce jour n'auraient pas à y renoncer tant qu'ils restent dans leur équipe actuelle. Cela concerne 25 joueurs, dont LeBron James, comme évoqué plus haut. Ce n'est que petit à petit que le #6 disparaîtra, en même temps que le nom de Bill Russell gagnera un peu plus en immortalité. La manière dont il a mené son existence, la grâce et l'humilité avec laquelle il a continué d'être un ambassadeur de la NBA jusqu'à sa mort, justifient cet égard. Ce sera un très beau moyen de faire comprendre aux générations futures, quand nous aurons nous-mêmes quitté les lieux, pourquoi Bill Russell est le personnage le plus important de l'histoire du basket américain.

Players who currently wear No. 6 – such as Lakers‘ LeBron James – will be grandfathered. https://t.co/bhNSldVKz0 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2022

