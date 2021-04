Fantasy – Ep. 10 : Sprint final, Intertoto et business avec Paul Pierce

La fin de saison approche à grands pas dans la Fantasy League Reverse/BasketSession où, pour rappel, les cinq premiers non-experts (donc ni Bricko, ni Shaï) remporteront des cadeaux, notamment un maillot de Stephen Curry pour le vainqueur. Voici les enseignements et événements des derniers jours.

- Le top 5 ne bouge plus depuis de longues semaines. Par contre, absolument rien n'est décidé au niveau des positions. Il y a à peu près autant de dépassements entre les membres du podium que sur une course de MotoGP. Bricko, le Lider Maximo, a récupéré la tête avec ce qui ressemble à une confortable avance, mais on l'a quand même vu plusieurs fois laisser ses challengers Romain (Street Filocheur) et Can (Yes We Can) poser leurs fesses sur le trône l'espace de quelques jours.

Si en public Bricko peut se montrer un peu angoissé quant à ses chances de rester au pouvoir, en privé il confie que ses chances d'être détrôné sont "aussi grandes que celles d'un ministre qui va dîner chez Pierre-Jean Chalençon de perdre son job".

Merci de retweeter si vous pensez, vous aussi, que leur 5ème république va finir en apothéose !#chalenconpic.twitter.com/WmPZvWwZrf — Collectif Carton jaune (@collCartonJaune) April 6, 2021

- Non, en vrai, il craint surtout un adversaire en particulier...

Si vous n'avez pas la ref...

- Le deuxième "expert", Shaï, fait des pieds et de mains pour tenter de corrompre ses petits camarades pour intégrer le top 5 - rien d'anormal il est fan de l'Olympique de Marseille et a grandi dans les années 90 - aucun d'entre eux ne veut toutefois lui ouvrir la porte. L'écart est faible, mais du côté du New Amsterdam Empire, on se prépare déjà psychologiquement à disputer la Coupe Intertoto, là aussi un vieux réflexe phocéen. Si Gary Trent Jr, sa star du moment, continue de se transformer en Gary Quarante-Quatre Jr, il y a peut-être encore de l'espoir !

- D'un autre côté, comment déloger les Knicks Amer si un type comme Chris Boucher, dont la moitié des fans NBA pensaient en début de saison qu'il s'agissait d'un catcheur professionnel et non d'un intérieur NBA, sort des perfs à 38 points et 19 rebonds ?

- La 7e place est importante (un slogan qu'appliquent historiquement très bien les athlètes français), puisque pour rappel ce sont les 5 premiers "non-experts" qui décrochent des cadeaux. Les Antibes Lobsters, l'Orlinzzz'MagicFan, la team Ici Alfred Nobel et même la Team Paris Cédric sont à la lutte pour ce sésame. Les autres sont déjà en train de prévoir leur reconversion, possiblement en tant qu'associés de Paul Pierce dans ses nouvelles affaires loin d'ESPN.

Paul Pierce vit sa meilleure vie 😂😂pic.twitter.com/WhOMp63rij — Dog Toto (@DogToto2) April 6, 2021

- Si Pablo et son Orlinzzz' MagicFan sont toujours dans la course aux cadeaux, c'est aussi parce que Zion Williamson, aka le Transpalette de Caroline du Sud écrase tout sur son chemin, avec la constance et l'efficacité de Shawn Kemp dans les sommiers de toute l'Amérique dans les années 90.

- Attaque honteuse, bien que possiblement involontaire, de Jacques B. qui parle de décoiffer un adversaire qui n'a plus vraiment la matière capillaire pour être tout simplement coiffé.

- Romain (Street Filocheur) n'a pas très bien vécu la deadline des trades et le départ de Nikola Vucevic. Pas parce qu'il l'a dans son effectif (il appartient au Toulouse TFchié), mais parce qu'à la place des dirigeants d'Orlando, il n'aurait pas fait ça.

- Entre les blessures, les trades manqués et les mises au placard de certains joueurs, notre représentant belge Wissam vit une saison difficile mais ne lâche pas l'affaire. Il a en tout cas suscité l'empathie chez ses compagnons de ligue, prêts à se mobiliser pour qu'il ne revive plus une telle saison, lui qui pointe au 11e rang à l'approche du sprint final.

Le top 10 des joueurs qui performent le plus dans la Fantasy depuis 15 jours

1. KAT

2. Jimmy Butler

3. Bogdan Bogdanovic

4. Jonas Valanciunas

5. Nikola Vucevic

6. Jayson Tatum

7. Clint Capela

8. Kyrie Irving

9. Rudy Gobert

10. Chris Boucher

Le top 10 des joueurs depuis le début de la saison

1. Nikola Jokic

2. Damian Lillard

3. Nikola Vucevic

4. Stephen Curry

5. Kawhi Leonard

6. James Harden

7. Zach LaVine

8. Chris Paul

9. Rudy Gobert

10. Jayson Tatum