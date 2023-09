Le détail des sommes allouées par la FIBA aux équipes qui ont participé et performé à la Coupe du monde 2023 ont été révélées par Basket News. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles soulèvent des questions et ne laissent pas insensibles. On parle de montants risibles pour des joueurs NBA, mais pas pour des basketteurs au CV plus modestes. Ainsi, chacune des 32 équipes qualifiées pour le Mondial a reçu 50 000 euros à se partager. Les 16 dernières équipes en lice ont reçu un bonus supplémentaire de 100 000 euros.

Qu'il y ait des primes n'est pas nouveau, mais on imaginait au moins que les équipes féminines, qui ont participé à la Coupe du monde en 2022, avaient reçu une compensation elles aussi. A en croire les joueuses belges, championnes d'Europe en 2023, ce n'est pas le cas.

Emma Meesseman, la star du Fenerbahçe et des Belgian Cats, a ainsi tweeté, suivi de plusieurs de ses camarades de sélection :

"Personne n'a reçu le moindre "encouragement financier" à la Coupe du monde il y a un an. Merci la FIBA". Il n'y a donc visiblement ni eu prime de participation, ni prime de performance. Même si le tournoi féminin a généré moins de revenus et a fait moins d'audiences (c'est aussi une question d'investissement et de promotion...), on peut comprendre le sentiment d'injustice des joueuses concernées, qui ont été uniquement dédommagées par leurs fédérations (et encore, peut-être pas toutes...).

En termes de calendrier, il faut aussi rappeler que les filles ont joué 5 matches en 6 jours sur le premier tour, contre 3 en 5 matches pour les hommes.