Fila va fêter les 25 ans de la Grant Hill 2 avec une édition ultra limitée

Grant Hill est certainement l'un des plus grand "what if" de l'histoire de la NBA, et continue de poser sa griffe sur le jeu et la culture qui l'entoure. All star, co animateur de l'émission Inside Stuff, commentateur pour des matchs universitaires, puis managing director pour USA Basketball, l'ancienne star de Duke a toujours réuussi à garder sa place dans le coeur des fans.

Fila l'a bien compris, et va ressortir la Grant Hill 2, certainement l'un des plus reconnaissable modèle signature des 90s, et dans une version très premium. Le coloris OG est parfaitement respecté avec une base blanche entourée de bleu marine et rouge. Le cuir est d'excellente qualité, posé sur une semelle bien épaisse parfaite pour les playgrounds, et un scratch sur l'arrière du pied, très courant à cette époque. Les logos Fila sont placés sur le coté, la languette et l'avant de la midsole.

Pour fièrement célébrer cet anniversaire, seules 25 paires pour homme et 25 pour femmes ont été mises à la vente, avec un packaging également très particulier.

D'autres versions de cette Grant Hill 2 devraient être rééditées par Fila dans les semaines à venir.

Les images de la Grant Hill 2 édition 25th anniversary